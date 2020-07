Si Sfanta Lucia se "inchina" in fata ei! DUA LIPA, poze explozive in paradisul din Caraibe. Zice ca-i TIMIDA, dar nu-si ascunde nimic

Artista britanica se afla intr-o vacanta romantica, alaturi de iubit, in insula Sfanta Lucia din Caraibe.

In lipsa concertelor si a activitatilor cu care era obisnuita, cantareata Dua Lipa (24 de ani) nu duce lipsa de adrenalina. Pentru ca suntem in toiul verii, ea s-a "izolat" intr-o locatie paradisiaca din America Centrala, in compania lui Anwar Hadid, iubitul cu 3 ani mai tanar.

Pentru ca pe Instagram are aproape 50 de milioane de admiratori, Dua Lipa s-a simtit datoare sa le prezinte si acestora o frantura din peisajele de vis din Saint Lucia. Mai mult, fanii artistei au avut ocazia s-o admire in toata splendoarea, Dua Lipa facand o scurta sedinta foto in bikini, in care isi etaleaza latura sexy. "Sunt timida" e singura explicatie data de ea, in contrast evident cu ceea ce se poate vedea. "Nu fii timida, pune mai multe", a fost unul dintre numeroasele comentarii favorabile primite de Dua Lipa.