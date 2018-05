A raspuns imediat! Cum a reactionat Dua Lipa dupa ce turcii au scris ca s-a cuplat cu Marco Asensio dupa finala UCL

CNN Turk a scris ieri ca Dua Lipa, artista care a cantat in deschiderea finalei UEFA Champions League de la Kiev, dintre Real Madrid si Liverpool, s-a cuplat cu Marco Asensio, mijlocasul de 22 de ani al Realului.

La scurt timp dupa anuntul turcilor, Dua Lipa a raspuns.

Ea a vorbit despre informatiile publicate de CNN Turk, dar si de spaniolii de la El Periodico. Frumoasa artista a spus ca zvonurile nu sunt adevarate si ca nu ar putea avea o relatie cu un jucator de la Real, pentru ca managerul ei este fan Liverpool.

"Nu m-am intalnit niciodata cu Marco Asensio si e putin probabil sa o fac, pentru ca managerul meu, care este fan Liverpool, nu m-ar putea ierta", a scris ea pe Twitter.

I haven’t even met Marco Asensio and it is highly unlikely I ever will as my Liverpool supporting manager would never forgive me https://t.co/eajwTsm6pe