Si-a pierdut portofelul si avea sanse ZERO sa-l mai gaseasca. A venit insa miscarea de GENIU a gasitorului

Un barbat care si-a pierdut portofelul pe strada a ramas uimit de modalitatea geniala prin care a fost contactat de gasitor.

Prin intermediul Twitter, Tim Cameron si-a expus intamplarea prin care a reusit sa reintre in posesia unui portofel, in ciuda faptului ca isi luase deja gandul de la el. Cum inauntru nu erau decat niste date bancare, sansele ca Tim sa-si recupereze paguba tindeau spre zero.

I just lost my wallet on the way home from work. I didn't have much identifying info in there so a good Samaritan got in touch with my via my... bank account ????

4x transfers of £0.01 each with a reference up to 18 chars pic.twitter.com/RVK8I1ZctQ