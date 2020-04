Scolile NU se mai deschid pana la finalul anului scolar! Anuntul OFICIAL facut de Klaus Iohannis! Cum vor merge elevii la cursuri

Klaus Iohannis a avut o sedinta in care a comunicat cum vor studia elevii.

Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a avut astazi o sedinta cu privirire la masurile de gestionare a pandemiei de coronavirus.

Sedinta de la Palatul cotroceni i-a avut ca protagonisti pe Ludovic Orban, prim ministrul Romaniei, Nelu Tataru, ministrul Sanatatii, Marcel Vela, ministrul Afacerilor de Interne, Monica Anisie, ministra Educatiei si Cercetarii si Raed Aarafat, Seful Departamentului pentru Situatii de urgenta.

"Tocmai am finalizat o intalnire si doresc sa comunic deciziile si concluziile pe care le-am luat. S-a decis astazi ca pentru amjoritatea elevilor, scolile si gradinitele sa nu se mai redeschida in acest an. Elevul nu se va intoarce fizic la scoala. Pana pe 12 iunie continua formele de invatamant la distanta. Elevii vor avea mediile incheiate cu notele pe care le aua acum, se mai poate face si o evaluare suplimentara.", a declarat presdintele.

Iohannis a spus ca sunt totusi cateva exceptii: "Sunt cateva exceptii. Elevii din clasele a 8-a si a 12-a vor putea reveni la scoala dupa 2 iunie pentru a se pregati pentru examenele nationale. Examenele se vor organiza cu respectarea regulilor de distantare sociala."

De asemenea, presedintele a anuntat ca se schimba si intervalul orar in care persoanele cu varsta peste 65 de ani pot iesi afara. "Incepand de astazi, prin ordonanta militara se schimba intervalul orar pentru persoanele de peste 65 de ani. Astfel, acestea vor putea iesi dimineata de la 7 la 11 si seara de la 19 la 22.", a mai adaugat Iohannis.