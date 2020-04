Anunt de ultim moment facut de cercetatori! De unde provine, de fapt, coronavirusul si de cat timp exista: "A ramas in interiorul unui liliac sau al unui alt animal!"

Cercetatorii au oferit un nou anunt despre aparitia coronavirusului.

Multa lume si-a pus intrebarea de unde provine, de fapt, coronavirusul. Presedintele Americii, Donald Trump, a spus in repetate randuri ca este o inventie a chinezilor, in schimb ce chinezii spun ca provine din alte state.

Cercetatorii de la Universitatea din Cambridge spun ca este foarte posibil ca virusul sa provina din sudul Chinei, mai degraba decat din Wuhan, insa este necesara o analiza suplimentara a liliecilor si a altor animale, potrivit South China Morning.

Sars-Cov-2, virusul care provoaca COVID-19, provine din lilieci. S-a descoprit ca exista o compatibilitate de 96% cu un coronavirus descoperit la liliecii din provinicia sud-vestica din Yunann in anul 2013.

"Virusul s-ar fi mutat in forma sa finala, eficienta pentru om, luni in urma, dar a ramas in interiorul unui liliac sau al unui alt animal sau chiar uman timp de cateva luni, fara a infecta alti indivizi", a declarat Peter Forster, medicul genetician al Universitatii din Cambridge, Peter Forster, pentru South China Morning Post.

