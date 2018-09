Salariile celor mai puternici oameni din lume! Cati bani primesc Trump, Putin, Merkel si Xi Jinping. Cel mai bine platit presedinte vine dintr-o tara de 130 kilometri patrati

Donald Trump, Vladimir Putin si Xi Jinping sunt conducatorii celor mai puternice tari din lume. Cu toate acestea, nu sunt si cel mai bine platiti presedinti.

Bright Side a intocmit o lista a salariilor a 13 presedinti, intre care cei ai Statelor Unite, Rusiei, Chinei si Canadei. Pe langa acestia, au fost luati in considerare si prim ministrul Marii Britanii, dar si cancelarul Germaniei.

Cel mai bine platit om de stat din lume este prim ministrul din Singapore, tara cu o suprafata foarte mica. El primeste anual 2.2 milioane euro! In prezent, pozitia este ocupata de Lee Hsien Loong.

Prin comparatie cu prim ministrul din Singapore, Donald Trump, presedintele SUA, primeste doar 1$ pe an! Totusi, de mentionat ca aceasta a fost alegerea lui! In mod normal, presedintele SUA este remunerat cu 400.000 dolari pe an, dar Trump a ales sa doneze banii.

Vladimir Putin incaseaza ca presedinte al Rusiei aproximativ 151.000 dolari pe an, dar oameni care au avut contacte in interiorul Kremlinului noteaza ca presedintele Rusiei ar putea fi unul dintre cei mai bogati oameni ai lumii.

Xi Jinping, presedintele Chinei, are un salariu de 20.500 dolari pe an.

Doi oameni de stat bine platiti sunt presedintele Elvetiei si prim ministrul Australiei. Eu incaseaza intre 403.000 si 437.000 dolari pe an.

Salariile presedintilor si prim ministrilor a 13 state

Donald Trump, Presedintele SUA – $1 pe an

Petro Poroshenko, Presedintele Ucrainei – $12,220 pe an

Xi Jinping, Presedintele Chinei - $20,500 pe an

Sauli Niinistö, Presedintele Finlandei - $146,700 pe an

Vladimir Putin, Presedintele Rusiei - $151,000 pe an

Theresa May, Prim Ministrul Marii Britanii - $198,500 pe an

Emmanuel Macron, Presedintele Frantei - $211,500 pe an

Jimmy Morales, Presedintele Guatemalei - $232,000 pe an

Angela Merkel, Cancelarul Germaniei - $263,000 pe an

Justin Trudeau, Prim Ministrul Canadei - $267,000 pe an

Malcolm Turnbull, Prim Ministrul Australiei - $403,700 pe an

Doris Leuthard, Presedintele Elvetiei - $437,000 pe an

Lee Hsien Loong, Prim Ministru in Singapore - $2.2 million pe an