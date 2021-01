Nebunia lui Trump! Dupa ce i-au fost suspendate conturile de Facebook si Twitter, fostul presedinte al SUA vrea sa isi faca propria retea de socializare

Presedintele inca in functie al Statelor Unite a fost blocat pe cele mai importante retele de socializare.

Acest lucru s-a intamplat in contextul evenimentelor petrecute in Statele Unite incepand cu alegerile prezidentiale care au avut loc in noiembrie.

Donald Trump a contestat rezultatul votului, acuzand ca votul a fost furat de oamenii lui Joe Biden, fapt ce a condus la aparitia unor tensiuni uriase in societatea americana.

Totul a culminat cu incidentele violente de la Washington din urma cu o saptamana, pentru care Trump a fost acuzat de instigare.

Astfel, contul de Facebook al miliardarului a fost inchis pe termen nedeterminat, dupa ce in urma cu cateva saptamani Trump a fost interzis si pe Twitter.

In acest context, presedintele in functie al SUA a utilizat in aceasta perioada contul oficial de Twitter al institutiei presedintelui, Twitter POTUS, platforma de pe care a anuntat ca exista posibilitatea sa isi deschida propria retea de socializare.

"Am negociat cu numeroase alte siteuri si am un anunt mare de facut in curand. Echipa mea ia in calcul si sa construim o platforma proprie in viitorul apropiat.

Nu vom fi redusi la TACERE. Twitter nu sustine DISCURSUL LIBER. Promoveaza doar stanga radicala, sunt lasati sa vorbeasca liber doar o parte dintre cei mai daunatori oameni ai planetei", a scris Donald Trump.

SURSA FOTO: smartradio.ro