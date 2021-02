S-a dat totul peste cap! Cea mai noua teorie despre tulpina britanica a Covidului. Ce spun specialistii

Ultimele studii privind mutatiile suferite de noul coronavirus nu sunt deloc linistitoare.

Mai multi lideri de seama ai statelor occidentale, in frunte cu Joe Biden, Angela Merkel, Emmanuel Macron si Boris Johnson au comandat o analiza aprofundata a variantei britanice a virusului Covid-19, iar rezultatul pare sa fi dat peste cap ce se stia pana in prezent.

Astfel, se pare ca noua tulpina e nu numai mult mai contagioasa (cu 50 la suta fata de varianta principala), ci si mult mai "letala", cu aproximativ 20-30 de procente. E o concluzie care se contrazice cu parerile exprimate anterior de specialisti, care spuneau ca periculozitatea in ceea ce priveste sanatatea e una inferioara.

In acelasi studiu, se spune ca tulpina braziliana nu creeaza imunitate la Covid-19, iar cea sud-africana ar fi mult mai rezistenta la vaccinul AstraZeneca. Per total, luand in considerare toate aceste informatii, tot mai multi conducatori politici din tarile mari iau in calcul inasprirea restrictiilor, chiar spre "lockdown" total.

Tweet coronavirus Citeste si: