"Surpriza" de la lilieci sau "creatie" in laborator? Expertii au anuntat de unde putea sa apara coronavirusul

Grupul de specialisti care a cercetat locul de plecare al pandemiei cu Covid-19 n-a facut decat sa sporeasca incertitudinea.

Expertii OMS (Organizatia Mondiala a Sanatatii) s-au deplasat la Wuhan cu scopul precis de a raspunde la una dintre intrebarile care macina de un an de zile intreaga omenire. Astfel, dupa ce au vizitat celebra piata de animale Huanan, dar si cateva institutii medicale din orasul chinez, au aparut si primele concluzii.

Astfel, inca nu s-ar putea spune cu precizie care e sursa pandemiei, dar indiciile duc mai degraba spre o transmitere de la animal la om, varianta unei greseli de laborator fiind aproape exclusa. N-a fost identificat insa animalul in cauza, ramanand in picioare diversele variante vehiculate pana acum, in frunte cu liliacul si pangolinul. De asemenea, s-a pus in discutie existenta unui posibil animal intermediar care sa fi transmis boala la oameni.

In ceea ce priveste eventuala eroare umana, cercetarile de la Institulutul de Virusologie din Wuhan n-au semnalat disfunctionalitati, astfel ca OMS considera varianta una "extrem de putin probabila". "Pot exista scurgeri, dar trebuie sa fie vorba de un virus cunoscut, ceea ce nu e cazul cu Sars-Cov-2", au explicat oamenii de stiinta.

