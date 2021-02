Gata cu mutatiile coronavirusului! Vaccinul "universal" e pe cale de aparitie. Cand va fi disponibil

Cercetatorii din Marea Britanie au pornit procesul de realizare a unui vaccin care sa aiba eficienta la toate tulpinile de coronavirus.

Intr-o perioada in care campania de vaccinare se afal in plina derulare peste tot in lume, multi se intreaba daca serurile create pana in prezent sunt capabile sa proteje impotriva variantelor de Covid-19 aparute intre timp, cum ar fi de exemplu cea britanica sau cea sud-africana.

In acest sens, urmatoarea etapa in lupta cu boala e crearea unui vaccin "universal", care sa elimine orice mutatie. Astfel, in Regatul Unit, Universitatea din Nottingham a anuntat impreuna cu compania Scancell startul testelor preclinice, care vor fi urmate de studiile aprofundate cu ajutorul voluntarilor

Din punct de vedere tehnologic va fi o schimbare de procedura pentru realizarea unui asemenea vaccin, care nu se va baza doar pe secventa genetica a proteinei "spike". "Avem avantajul de a invata din deficientele primei generatii de vaccinuri", a recunoscut profesorul Lindy Duurannt, imunolog la universitatea din Nottingham. Efectiv, studiile vor incepe la finalul primaverii, iar un vaccin mai performant nu poate fi asteptat decat in prima parte a anului 2022.