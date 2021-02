O femeie infectata cu coronavirus a tinut boala ascunsa de restul familiei. Ce s-a intamplat dupa e unic in lume

O poveste trista legata de pandemia cu coronavirus s-a petrecut in Venezuela, o intreaga familie fiind rapusa de temuta boala.

S-a intamplat in orasul Tachira, ziarul venezuelean La Nacion relatand ca in decurs de 42 de zile au decedat din cauza virusului Covid-19 doi soti, de 33, respectiv 36 de ani, dar si cei trei copii minori ai cuplului. E o relatare fara precedent de la startul pandemiei, care arata atat periculozitatea virusului cat si importanta prezentarii la spital in faza initiala a bolii.

Istoria acestei tragedii a inceput in decembrie, cand o femeie, Veronia Garcia Fuentes, s-a simtit rau, cu febra, si a fost testata pozitiv la testul PCR. S-a dus sa se izoleze acasa, dar nu le-a spus nimic membrilor familiei. Cateva zile mai tarziu a repetat testul, care a fost tot pozitiv si, de asemenea, a tinut ascunsa boala, spunandu-le apropiatilor ca are doar o gripa puternica.

Ulterior, la 27 decembrie, cand sotul Jose Antonio voia sa mearga la o petrecere, sud-americanca a decis sa-si anunte partenerul ca are coronavirus, astfel incat el sa nu se amestece cu restul invitatilor. Afland vestea, Jose Antonio si copiii, unul de 17 ani si doi gemeni de 4 ani, si-au facut testele rapide, care au iesit negativ.

In ianuarie, starea Veronicai s-a agravat, cu pneumonie, iar restul familiei era deja infectata, dar fara simptome. La 14 ianuarie, femeia e internata, la spital ajungand doua zile mai tarziu si sotul ei. O saptamana mai tarziu ambii au decedat, timp in care s-a deteriorat si starea copiilor, astfel incat la 27 ianuarie, la 42 de zile de la primul test al femeii, intreaga sa familie a fost rapusa de Covid.

Tweet coronavirus Covid Venezuela Citeste si: