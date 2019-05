Oamenii de fotbal din Romania, trecuti prin filtrul care face RAVAGII! Cum arata Sumudica, Rednic, Hagi, Reghe sau Piturca. FOTO

Cum arata oamenii de fotbal din Romania ca bebelusi? Cea mai la moda aplicatie la ora actuala ne arata.

Cu ajutorul filtrelor care folosesc inteligenta artificiala, aplicatia Snapchat distreaza milioane de oameni in fiecare zi. Sute de milioane chiar! Potrivit unor statistici, in 2019, Snapchat a avut o medie zilnica de 190 de milioane de utilizatori in intreaga lume. Noul filtru "baby" a facut ravagii pe retelele de socializare in ultima perioada. Sportivi, artisti sau oameni obisnuit s-au intors in copilarie prin filtrul propus de compania americana, evaluata la 15 miliarde de dolari in acest moment pe bursa americana.

Vezi cum arata oameni din fotbalul romanesc prin filtrul "tineretii" de la Snapchat in galeria de mai jos.