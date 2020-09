O studenta a fost jefuita in timp ce participa la cursuri online! Colegii au vazut totul si au incremenit! VIDEO cu imagini INCREDIBILE!

Hotii i-au furat laptopul in timp ce era conectata pe zoom, la cursuri online.

S-a intamplat in Ecuador, acolo unde elevii s-au intors la cursuri de acasa.

In mijlocul unei lectii, una dintre studente aude un zgomot in spatele sau, iar cand se intoarce sa vada ce se intampla, observa cum doi barbati mascati ii imping bunica in camera, facandu-le semne sa taca.

Colegii fetei observa imediat miscarile din camera acesteia si il pun in alerta pe profesor, cu totii urmarind speriati ce se intampla.

Unul dintre talhari a observat ecranul laptop-ului si l-a inchis in scurt timp, pe inregistrare observandu-se cum ceilalti participanti la curs raman inmarmuriti, nestiind ce se intampla cu colega lor.

Acestia au alertat politia, iar oamenii legii au reusit sa ii prinda pe faptasi. Videoclipul de la cursul online a devenit viral pe retelele de socializare, lucru care l-a determinat pe ministrul de interne al Ecuadorului sa anunte pe Twitter faptul ca hotii au fost arestati.

???? CAPTURADOS La @PoliciaEcuador capturó de inmediato a los responsables del robo de una vivienda en Ambato. El hecho fue grabado en video, mientras una estudiante recibía clases en línea. #BuenTrabajoPolicíaEc #CombateAlDelito (Rectificación de imagen) pic.twitter.com/0LYngbC6Sp — María Paula Romo (@mariapaularomo) September 4, 2020