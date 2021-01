O blonda superba a prins jobul ideal, dar apoi a dat-o in bara! Motivul halucinant pentru care a fost data afara imediat

Belgianca Tara Gins (30 de ani) a pierdut o buna oportunitate in cariera din cauza unor pictoriale sexy facute ulterior.

Fosta ciclista de performanta, Tara s-a retras din activitate anul trecut si a incercat sa-si gaseasca in continuare un loc in disciplina sportiva pe care a practicat-o. Asa a venit si oferta de a conduce o echipa de tineri rutieri, pana in 23 de ani, o sansa pe care belgianca o astepta de mult timp.

Doar ca, la cateva zile dupa numirea in functie, sefii au concediat-o, motivul fiind unul care n-are nici o legatura cu pregatirea ei profesionala. Mai precis, conducatorii clubului respectiv au fost deranjati de aparitiile provocatoare ale Tarei in spatiul public, tanara fiind pasionata de modelling si de fotografii picante, pe care le posteaza deseori pe retelele de socializare.

"Am facut doua sedinte foto in ultimele doua luni, una pentru Playboy si una pentru un calendar. Dar nu-mi dau seama care a fost supararea si care sunt fotografiile considerate jignitoare. Mi s-a spus ca sefii au vazut fotografiile si le-a fost frica sa nu ramana fara sponsori", explicat frumoasa blonda.

"In Playboy eram dezbracata, dar cu partile intime acoperite, deci nimic vulgar. Iar in calendar am fost topless, dar fara vreo referire la ciclism", a adaugat Tara Gins.