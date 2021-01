O BLONDA celebra a fost pusa in INCURCATURA. A avut de ales intre o EXCURSIE de 5 stele si 5 minute de SEX IN TREI! Raspunsul a venit imediat

Fosta jucatoare de golf Paige Spiranac a devenit o diva a Instagramului, unde interactioneaza cu milioanele de admiratori.

Considerata un sex-simbol in lumea sportului, americanca de 27 de ani a cochetat mult timp cu competitiile profesioniste de golf, insa a renuntat pentru a se concentra pe cariera sa in social media. Astfel, milioane de barbati o pot admira pe pagina de Instagram, acolo unde pozeaza provocator, de cele mai multe ori in compania crosei de golf.

De asemenea, senzuala blonda detine un podcast, "Playing A Round", unde isi provoaca fanii la fel de fel de discutii, unele legate chiar de viata sa sentimentala sau intima. Drept exmplu, cineva a intrebat-o recent pe frumoasa Paige ce ar alege dintre o "provocare" de 5 minute la o partida de sex in trei si o excursie de 3 zile in compania prietenilor, intr-o locatie de lux. "Cred ca toata lumea ar alege aceasta din urma. Stiu ca sexul e prima fantezie a multora, insa nu poti compara asta cu alte lucruri...", a raspuns fara ezitare Paige Spiranac.