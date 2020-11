Nu mai e nici un mister. De ce purta Maradona DOUA CEASURI, unul la fiecare mana. Nu ti-ai fi imaginat asta!

Legendarul Diego Maradona, decedat miercuri la varsta de 60 de ani, a avut o mare pasiune pentru ceasurile de lux.

Cei care l-au urmarit indeaproape pe argentinian, inca din perioada in care evolua la Napoli, in Italia, au observat ca Diego era nelipsit de ceasuri de calitate, in perioada de fotbalist fiind adeptul modelelor Rolex. Ulterior, cand devenise selectioner al Argentinei, o alta firma de renume, Hublot, a dorit sa-si asocieze numele cu Maradona, oferindu-i un contract de reprezentare.

Placerea lui Maradona de a purta ceasuri era atat de mare incat purta deseori chiar si doua asemenea accesorii, cate unul la fiecare mana. Fostul fotbalist a dezvaluit la un moment dat ce il determina cu adevarat sa faca acest lucru mai putin obisnuit. Astfel, mai ales atunci cand evolua ca jucator in Europa sau cand era plecat din Argentina cu diverse treburi, el folosea doua ceasuri pentru a fi la curent atat cu ora locala cat si cu ora din tara natala. Multi au pus acest detaliu pe caracterul lui Maradona, care a vrut mereu sa se simta aproape de familie si de locurile unde a crescut.