Nu are nevoie de MILIARDELE tatalui. Cine e fotomodelul care a imblanzit CAII, iar acum are toti BARBATII la picioare

Eve, fiica de 22 de ani a celebrului Steve Jobs, si-a construit o cariera de succes in echitatie, iar acum a debutat in modelling.

Cea mai mica dintre cei 4 copii ai miliardarului american a devenit recent imaginea unei cunoscute companii care activeaza pe piata produselor de infrumusetare. Pe contul de Instagram, Eve Jobs si-a etalat calitatile de model intr-o cada plina cu spuma si cu un pahar de vin in mana, o imagine extrem de incitanta, apreciata ca atare de admiratorii tinerei.

Nu e singurul domeniu in care Eve straluceste prin propria munca, fara a avea nevoie de ajutorul financiar al tatalui Steve. Astfel, a trecut ceva timp de cand fiica afaceristului american e un nume cu rezonanta in competitiile ecvestre. Drept dovada, ea a fost inclusa recent in top 5 cele mai promitatoare amazoane sub 25 de ani din lume.