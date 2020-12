Si ce daca s-au inchis restaurantele? Ideea GENIALA de a servi masa in oras. Nimeni nu-i poate opri!

Un cuplu din Illinois (SUA) a gasit o modalitate creativa de a vizita in continuare restaurantele preferate.

Inchiderea restaurantelor la interior in majoritatea zonelor lumii si vremea rece de afara (care nu permite utilizarea teraselor) e greu de digerat atat de cei care lucreaza in domeniu, dar si de clienti. Asa s-a intamplat si cu sotii Doug si Kim White, care s-au vazut in imposibilitatea de a se desfata cu o masa servita in oras.

In aceste conditii le-a venit ideea geniala de a "fenta" interdictia cu ajutorul unei dubite pe care o aveau in proprietate. Astfel, in partea din spate a masinii, cei doi si-au amenajat o masa de restaurant, cu toate accesoriile necesare, cu care isi permit sa ajunga la restaurantele favorite si sa comande mancare fara sa incalce legea si fara sa sufere de frig.

"După ce am lucrat în industrie, știu cât de greu este pentru un restaurant să rămână în business in timpul unei pandemii", a mentionat Doug White într-o postare pe Facebook.

