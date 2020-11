Nimic nu va mai fi la fel! Sex-simbolul cu forme ametitoare a decis sa umble la dimensiuni. Fanilor nu le-a venit sa creada

Spectaculoasa Demi Rose a decis sa ia o decizie radicala in ceea ce priveste look-ul.

Cei 15 milioane de fani care o urmaresc cu sufletul la gura pe Instagram pe incendiara Demi (25 de ani) au avut parte de o surpriza din partea vedetei britanice.

Mai intai, asa cum obisnuieste, Demi Rose a facut o fotografie de colectie intr-o lenjerie intima sexy, cu care si-a pus inca o data in evidenta formele iesite din comun, accesorizate cu niste extensii de par care au facut-o si mai provocatoare in ochii barbatilor.

Doar ca, la putin timp distanta, Demi Rose a "lovit" din nou, de aceasta data in sectiunea story, prezentandu-le fanilor noul sau look. Multora nu le-a venit sa creada ca Demi s-a tuns atat de scurt, renuntand la parul lung cu care a facut furori pana in prezent.