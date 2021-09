Mia Khalifa, postare incendiară la un an de Only Fans! Cum și-a răsplătit fanii 

Mia Khalifa (28 ani) s-a retras din industria filmelor pentru adulți în 2017. După doar trei ani în breasla filmelor XXX, producțiile ei au ajuns să fie cele mai vizionate din istorie.

Cu toate acestea, atunci când a decis să renunțe la vechea meserie, Mia a mărturisit că a fost acaparată de traume și că impresarii industriei XXX au profitat de inocența unei emigrante sosite din Liban.

De când a renunțat să mai joace în filmele pentru adulți, Mia și-a lansat propria firmă de lenjerie. Însă, în urmă cu un an, aceasta a hotărât să se își deschisă un cont de Only Fans, aplicație la care au aderat tot mai multe femei, pentru a-și delecta fanii cu poze sexy și materiale pornografice în schimbul unei sume de bani.

Cu un cont de instagram de peste 25 de milioane de urmăritori, Mia se bucură de o groază de abonnați pe Only Fans. De altfel, modelul a ținut să le mulțumească susținătorilor pentru primul an pe această platformă și i-a încântat cu două poze super sexy.

Mia postează activ pe Only Fans, unde are pestre 500 de fotografii și 50 de videoclipuri. Un abonament lunar pentru a o vedea nud pe fosta actriță porno este 12.99 dolari, în timp ce pentru trei luni este 35.07 de dolari, pentru 6 luni, 66.25 de dolari, iar pentru un an 101.32 de dolari.