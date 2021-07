Mia Khalifa a făcut anunțul: divorțează după doar un an! Fosta actriță pentru adulți a rămas singură 

Mia Khalifa a anunțat că divorțează de Robert Sandberg.

Cei doi se aflau într-o relație de mai mulți ani, însă s-au logodit în 2019, iar în vara lui 2020 aveau programată nunta, care s-a amânat din cauza pandemiei de Covid-19. Cu toate astea, Mia și Robert și-au organizat o ceremonie acasă, în care și-au spus jurămintele.

Pe data de 22 iulie, fosta actriță pentru adulți și-a anunțat urmăritorii că ea și Robert divorțează, printr-o postare pe Instagram, în care a explicat totul.

„Putem spune cu încredere că am încercat din răsputeri să facem această căsnicie să funcționeze, însă după aproape un an de terapie și eforturi, ne despărțim știind că avem un prieten pe viață unul în celălalt, și că am încercat. Vom avea întotdeauna dragoste unul pentru celălalt și respect, deoarece știm că nu a existat un incident izolat care a dus la despărțirea noastră, însă, un cumul a mai multe diferențe de nerezolvat, fundamentale, pentru care nimeni nu poate fi învinuit.

Încheiem acest capitol fără regrete, urmând să începem amândoi pe cont propriu, separat, însă conectați printr-o familie incredibilă, prieteni și dragostea pentru căinii noștri. A durat mult, însă suntem mândri că ne-am acordat timpul necesar, și putem pleca spunând că dat ce am avut mai bun”, se arată în postarea Miei.