"Cel mai oribil moment din viata mea!" Mia Khalifa a spus tot dupa ce a renuntat la industria pentru adulti! Dezvaluiri neasteptate

Fosta actrita de filme pentru adulti a facut marturisiri incredibile.

Mia Khalifa a spus ca ceea ce a trait dupa perioada petrecuta in industria porno a fost cea mai urat lucru din viata ei. Fosta vedeta din filmele XXX a dezvaluit ca ii este greu sa vorbeasca despre acea perioada, dar ca si-a dat seama ca nu poate fugi de trecut.

Astfel, tanara a povestit momentele prin care a trecut dupa ce a parasit industria, ajungand sa traiasca in saracie dupa ce si-a cheltuit banii stransi in urma filmelor.

"Am vrut sa ma prefac ca lucrurile nu s-au intamplat niciodata si am ajuns pana in punctul in care nu am mai vorbit despre perioada petrecuta in industria porno.

De fiecare data cand ofeream un interviu, acesta era singurul lucru despre care nu aveau voie sa ma intrebe. Am refuzat sa recunosc ca am facut-o si abia dupa terapie mi-am dat seama cat de daunator este acest lucru.

Nu pot sa ascund lucrurile sub covor si sa sper ca vor disparea, nu asa functioneaza, trebuie sa le infrunti si sa vorbesti despre ele. Am doua milioane de urmaritori pe Instagram, toata lumea cred ca traiesc bine si ca ma bucur de viata. Nu a fost cazul pentru o perioada lunga de timp.

Casa mea ajunsese sa fie dezgustatoare, a fost extrem de urat ce s-a intamplat. Apartamentul mi-a fost infestat cu gandaci, a fost cel mai rau moment din toata viata mea", a declarat Mia Khalifa pentru podcastul Call Her Daddy al Alexandrei Cooper.