Macar el a fost lipsit total de stres. Cine e adolescentul care a aflat abia acum de pandemie desi a fost bolnav de doua ori cu Covid

Un tanar britanic in varsta de 19 ani si-a revenit dupa o perioada de coma de 11 luni, adica exat perioada cea mai dificila a pandemiei.

Joseph Flavill a fost la 1 martie 2020 victima unui accident de circulatie in apropierea locuintei sale din oraselul Tutbury. A fost transferat fara constiinta la un spital din Leicester, dupa care a fost mutat intr-un centru de reabilitare neurologica.

Intre timp, la 23 martie 2020, premierul Boris Johnson anunta in Regat inceputul primei carantine totale, restrictii care in mare parte sunt aplicate si acum. Vestea buna in aceasta poveste e ca Joseph si-a revenit din coma, afland probabil cu stupoare despre tot ce s-a petrecut in ultimul an, inclusiv faptul ca fost si el bolnav cu coronavirus, in spital, si chiar in doua randuri.

In aceasta saptamana, membrii familiei lui Joseph au precizat ca adolescentul face pasi semnificativi in procesul de recuperare. "A reusit sa urmeze instructiunile, de exemplu sa-si atinga urechile cu mana atunci cand i se cere, e capabil sa miste ambele picioare, raspunde prin clipire si zambeste. Zambetul lui ne-a facut pe toti sa plangem", au precizat apropiatii baiatului.