Covidul e o NIMICA TOATA! Cine e SOMITATEA mondiala care prevede APOCALIPSA. Ce-ar urma sa se intample in 10 ani depaseste orice imaginatie

Un renumit neurolog cu peste 25 de ani de experienta avertizeaza asupra unui virus mult mai periculos care poate lovi planeta.

Specialist in neuro-oncologie la un spital din Houston (SUA), Juan Fueyo a publicat o carte, denumita sugestiv "Viral", sustinand in prezentarea acesteia ca "generatia noastra e foarte posibil sa treaca printr-o apocalipsa, un virus urmand sa ucida 3,5 miliarde de oameni in urmatorii 10 ani".

Apoi, pentru a-si justifica intr-un fel predictia, Fueyo spune ca "exista mai multi virusi pe Pamant decat stele in Univers, iar intr-o singura fiinta umana exista mai multi virusi decat oameni pe Pamant".

Avertzand ca situatia se va inrautati in anii care vin, iar peste jumatate dintre locuitorii planetei ar putea disparea, doctorul a gasit si principala cauza, aceasta fiind data de politicienii care au condus lumea in ultima jumatate de secol. Astfel, el acuza de exemplu defrisarile masive sau disparitia junglei ca factori importanti pentru care virusii ajung sa fie atat de periculosi pentru omenire.

"Sa ne amintim cat de infectioasa a fost variola la copii sau virusul poliomielitei si consecintele sale in ceea ce priveste paralizia musculara. Imaginati-va un virus care sa combine acesti doi factori", a mai spus neurologul.