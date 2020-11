ISPITA sexy care si-a avertizat noul iubit ca e "FLAMANDA"! A stat SINGURA in carantina, iar acum s-a dezlantuit

Una dintre cele mai curtate femei din lume, britanica Maura Higgins, e pusa pe fapte mari cu noul sau partener, Chris Taylor.

Bruneta de 30 de ani si-a crescut popularitea in reality-show-urile in care a jucat cu preponderenta rol de ispita sexy, cu aceasta ocazie cunoscandu-si si noul iubit. Dupa ce presa tabloida a urmarit relatia de simpla prietenie intre cei doi, frumoasa Maura a anuntat ca e mai mult decat atat. "E al meu!", a scris ea pe Instagram, alaturi de o fotografie in care se saruta cu Chris, acesta fiind certificatul de nastere al noului cuplu.

In plus, chestionata de jurnalisti pe marginea subiectului, Maura Higgins a admis ca e "flamanda de sex", conform propriilor declaratii, de vina fiind perioada lunga de carantina in care a stat singura. "Suta la suta ma simt cel mai sexy din viata mea. Nu sunt sigura daca el va reusi sa reziste!", a fost provocarea fierbinte pe care irlandeza i-a facut-o proaspatului sau partener.