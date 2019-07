Imagini BOMBA cu Simona Halep in vacanta din Grecia! Cum a fost surprinsa alaturi de iubitul ei. FOTO

Simona Halep a plecat in vacanta la Santorini dupa ce le-a aratat romanilor trofeul de la Wimbledon.

Simona Halep a castigat Wimbledon, cea mai mare performanta din acest an, iar romanii au sarbatorit-o cum se cuvine. Simona a fost primita cu fast pe Otopeni, apoi pe National Arena, iar sambata a facut parada in autobuz descoperit in orasul ei natal, Constanta.

Simona Halep a plecat apoi intr-o scurta vacanta, alaturi de noul ei iubit, afaceristul Toni Iuruc. Cei doi au inceput sa se afiseze imediat dupa victoria Simonei Halep de la Wimbledon, iar acum par de nedespartit.



Contul de Instagram al Simonei Halep a fost hackuit!

Simona Halep a avut parte de o surpriza neplacuta aseara. Contul ei de Instagram cu peste 1,3 milioane de urmaritori a fost spart, iar hackerii au inceput sa posteze mesaje prin care cereau bani de la fanii Simonei sau incercau sa vanda metode de a castiga bani online. "Va rog sa ingnorati hackerii care se distreaza pe contul meu de Instagram. Suntem constienti, iar cei de la Instagram lucreaza la asta. Sper ca problema va fi rezolvata rapid", a scris Simona Halep pe o alta retea de socializare, Twitter.