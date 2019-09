Gigi Becali a dat-o in judecata pe fina sa, Gabriela Firea! Suma URIASA ceruta de patronul FCSB

Gigi Becali a dat-o in judecata pe Gabriela Firea pentru 680.000 de euro.

Gigi Becali e nemultumit dupa ce a primit mai putini bani pentru expropierea unui teren de-al sau in 2010. Pentru ca Becali considera a merita inca 680.000 de euro in plus, Becali a chemat-o pe fina sa in judecata in calitate de primar al Capitalei. Dosarul a fost depus in urma cu patru zile, insa un termen nu a fost inca stabilit.

“Litigiul are ca obiect contestarea despagubirilor datorate reclamantului in urma exproprierii pentru cauza de utilitate publica a unui teren in suprafata de 1.733 metri patrati. Valoarea despagubirilor solicitate de reclamant este de 14.869.486 lei (2.000 EUR/mp). Instanta de fond a stabilit cuantumul despagubirilor la 4.598.140 lei (595 EUR/mp). Instanta de apel a admis apelul Municipiului Bucuresti si a stabilit valoarea despagubirilor la 3.409.000 lei (446 EUR/mp) si cheltuieli de judecata in sarcina lui Becali George. Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis recursul formulat de George Becali si a trimis apelul spre rejudecare la Curtea de Apel Bucuresti. Curtea de Apel Bucuresti a admis apelul si a schimbat in parte sentinta civila nr. 1737/28.09.2012, in sensul ca a stabilit cuantumul despagubirilor la suma de 4.205.798,64 lei si a obligat intimatul reclamant sa plateasca apelantei parate cheltuieli de judecata in suma de 3.000 lei, reprezentand onorariu de expertiza. Primaria Municipiului Bucuresti a declarat recurs la Inalta Curte de Casatie si Justitie, iar recursul a fost admis, decizia recurata fiind casata iar cauza trimisa spre rejudecare catre Curtea de Apel Bucuresti”, se arata intr-un document, potrivit Spy News.