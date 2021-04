Gest absolut fabulos facut de Neymar! Cum are grija starul lui PSG de 142 de familii afectate de criza Covid-19

Starul lui PSG a facut un gest de exceptie odata cu izbucnirea pandemiei de coronavirus.

Fotbalistul brazilian de 29 de ani a avut grija de circa 3.000 de copii si adolescenti nevoiasi din orasul Praia Grande din tara natala, care este una dintre cele mai afectate de pe Glob.

El a facut acest gest prin intermediul institutului care ii poarta numele si care este administrat de familia sa din Brazilia. Cu toate ca institutul a fost inchis in luna martie din cauza Covid-19, Neymar a hotarat sa nu concedieze niciunul din angajatii sai si i-a pastrat pe toti cei 142 de oameni, carora le-a platit salariul integral in aceasta perioada, potrivit Marca.

De asemenea, Neymar plateste in continuare asigurarile de sanatate ale angajatilor si colaboratorilor sai, iar suma de ridica la aproximativ 600 de dolari pe luna.

"Institutul a incheiat un an dificil din cauza crizei Covid-19. Eu si familia mea mentinem intreaga structura, cu 142 de angajati, care isi primesc salariile si beneficiile in totalitate. Am facut-o cu resurse proprii.

Locurile de munca si salariile persoanelor care lucreaza in Institutul nostru sunt asigurate indiferent de durata pandemiei. In plus, punem la dispoziitia autoritatilor facilitatile Institutului nostru, daca este necesar. Cer tuturo sa ne consolideze angajamentele si sa ramana acasa pentru a lupta cu coronavirusul", a spus in martie 2022 tatal lui Neymar.