Incredibil! Snoop Dogg a angajat un barbat cu 50 000 de dolari pe an dintr-un motiv de neimaginat! Ce trebuie sa faca

Snoop Dogg continua sa uimeasca pe toata lumea cu stilul sau de viata extravagant.

Celebrul rapper american, cunoscut in toata lumea pentru consumul de droguri usoare, si-a angajat un om special pentru a-i rula tigarile cu marijuana, potrivit consequence.net.

Asa dupa cum insusi Snoop Dogg a informat in cadrul emisiunii 'The Howard Stern Show', staff-ul sau include un "P.B.R Professional Blunt Roller", care lucreaza full-time si castiga lunar o suma cuprinsa intre 40 si 50.000 de dolari pe an.

"Daca esti grozav la ceva ce am nevoie, te angajez!", a fost mesajul transmis de faimosul rapper american.

Mai mult, barbatul respectiv mai beneficiaza si de multe alte avantaje. El calatoreste peste tot cu Snoop si are toate cheltuielile asigurate de artist. In schimb, el se asigura tot timpul ca are cutiuta plina cu blunt-uri bine rulate si asteapta ca serviciile sale sa fie solicitate.