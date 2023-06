Astfel, cei doi ar urma să anunţe că se vor căsători la 26 iunie, când are loc nunta lui Marc Pique, fratele lui Gerard.

În urmă cu mai puţin de o lună, Piqué şi Chia au fost surprinşi la firma de bijuterii Rabat din Barcelona, ceea ce a declanşat zvonuri privind posibila achiziţie a unui inel.

Clara Chia are 24 de ani, iar Pique are 36 de ani şi formează un cuplu de aproape un an. Relaţia lor a fost îndelung mediatizată deoarece ar fi fost motivul care a dus la despărţirea fostului fotbalist de cântăreaţa columbiană Shakira.

În ciuda faptului că au avut 12 ani de relaţie şi au doi copii împreună, Shakira şi Piqué nu au fost căsătoriţi.

Shakira, melodie dedicată fiilor săi

Shakira a prezentat, la jumătatea lunii mai, videoclipul oficial pentru "Acróstico", piesa pe care vedeta columbiană a dedicat-o fiilor săi şi ai fostului fotbalist al FC Barcelona, Gerard Pique, Milan şi Sasha.

Producţia vine la trei zile după ce a prezentat videoclipul cu versurile piesei şi desene animate, care a depăşit 10 milioane de vizualizări şi se află în prezent pe locul 7 în topul celor mai populare videoclipuri pe YouTube (Statele Unite).

Videoclipul oficial al piesei "Acróstico" este însoţit de o postare sinceră a Shakirei pe reţelele sale de socializare, în care deschide o pagină către înclinaţiile muzicale ale copiilor săi.

Există, de asemenea, imagini cu Shakira cântând la un pian alb într-un fel de depozit înconjurat de cutii de mutare.

Singurul lucru pe care îl vreau e fericirea ta. Surâsul tău este slăbiciunea mea, spune Shakira în videoclip.

De-a lungul videoclipului, sunt prezentate ambalarea lucrurilor personale ale copiilor, precum şi fotografii de familie ale lui Milan şi Sasha cu Shakira.

Unul dintre punctele culminante ale clipului video apare la un minut şi opt secunde, când se aude vocea lui Sasha cântând o parte din refren.

Milan îşi arată şi el calităţile vocale la 2 minute şi 26 de secunde, cântând aceeaşi parte a refrenului pe care fratele său, Sasha, a interpretat-o cu câteva minute înainte.

Videoclipul se încheie cu Sasha şi Milan, interpretând ultimele note ale single-ului împreună cu Shakira, iar la final se unesc într-o îmbrăţişare de grup.

"Acróstico" va face parte din noul album al Shakirei, care va include şi "Monotonía", "Te felicito" şi sesiunea sa cu Bizarrap.

Shakira a dezvăluit într-o postare împărtăşită pe Instagram şi Twitter că Milan a făcut primii paşi în compunerea de cântece, în timp ce Sasha s-a dedicat perfecţionării cântatului şi interpretării la pian.

"Anul acesta, Milan a scris cântece care mi-au adus lacrimi de emoţie în ochi, iar Sasha a petrecut ore întregi la pian, descoperindu-şi vocea", a spus cântăreaţa din Barranquilla.

Shakira a dezvăluit că fiii ei au cerut să facă parte activă din "Acróstico", deoarece este un cântec dedicat lor.

"L-au simţit şi l-au interpretat singuri şi pentru ei înşişi, cu pasiunea şi sentimentul celui care poartă muzica în interior", a spus Shakira.

Câştigătoarea premiilor Grammy şi Latin Grammy a povestit în trecut cum Milan şi Sasha i-au sugerat idei pentru unele dintre piesele sale.

Într-un interviu acordat la sfârşitul lunii februarie postului mexican N+, Shakira a dezvăluit că, de exemplu, ideea din spatele dansului robotului din "Te felicito" a fost a lui Sasha, iar focul verde a fost a lui Milan, a spus ea.

De asemenea, ea îi atribuie lui Milan colaborarea cu producătorul argentinian Bizarrap pentru celebrul său "BZRP Music Sessions Vol. 53".