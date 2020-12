Furtuna la PALAT! Decizia PRINTESEI nu e inteleasa de nimeni. Cum a aparut in public

Charlene, frumoasa sotie a Printului Albert de Monaco, si-a facut o schimbare radicala de look care a starnit numeroase intrebari.

Palatul Grimaldi a organizat miercuri ceremonia traditionala a pomului de Craciun, insa atentia fotografilor s-a indreptat in primul rand asupra printesei Charlene (42 de ani), fosta inotatoare de performanta ajunsa la curtea regala a Principatului Monaco.

Admiratorii printesei au fost socati sa constate noua frizura a acesteia, una in stil "punk", rasa pe jumatate din suprafata capului, in timp ce restul parului a fost vopsit intr-o culoare mai inchisa decat o avea de obicei.

Look-ul indraznet adoptat de Charlene i-a intrigat pe jurnalisti, unele surse vorbind despre faptul ca aceasta imagine a printesei n-are nimic de-a face cu moda, ci ca ar fi semnul unei probleme emotionale cu care se confrunta. Charlene e casatorita cu Printul Albert (62 de ani) din 2011, dar intre ei au existat in ultima vreme numeroase clinciuri, astfel ca nu-i exclus ca schimbarea de look sa fie chiar legata de o schimbare produsa in viata privata.