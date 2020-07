Printul Albert de Monaco a comis-o DIN NOU! Scandal sexual de proportii cu cel mai BOGAT sportiv din istoria Jocurilor Olimpice

In varsta de 62 de ani, conducatorul Principatului Monaco e vizat de o acuzatie grava venita din partea unei femei din Milano.

Cu o avere greu de estimat cu exactitate, dar care depaseste cu siguranta suma 1 miliard de euro, Printul Albert al II-lea e considerat si cel mai bogat sportiv care a concurat vreodata la Olimpiada. Mai precis, monegascul are in palmares 5 participari consecutive (intre 1988 si 2002) la Jocurile de Iarna, in proba de bob, sub stindardul statului Monaco.

Pe plan personal, Albert pare sa aiba o casnicie fericita cu Charlene Wittstock (la randul ei, o fosta inotatoare cu prezente la Olimpiada), insa e urmarit la intervale regulate de timp de scandaluri cu tenta sexuala. Acum, presa italiana vorbeste despre o femeie din Milano cu origini braziliene care sustine ca printul ar fi tatal fiicei sale de 15 ani. Mai mult, avocatul respectivei femei pretinde ca s-a facut o plangere oficiala in acest sens, iar un proces e inevitabil daca Albert de Monaco nu-si recunoaste paternitatea.

Pentru cel mai important reprezentant al Casei de Grimaldi n-ar fi o noutate. Asta pentru ca, in afara gemenilor de 6 ani pe acre ii are cu Charlene, Albert de Monaco mai are doi copii "neoficiali" din relatii anterioare, cu care se intelege foarte bine, conform propriilor declaratii.