Emotionant! Fotografia care rupe MILIOANE de inimi. Cum a aparut fiul actritei inecate Naya Rivera

Baietelul de 5 ani al actritei Naya Rivera petrece primele Sarbatori de iarna fara mama sa, decedata in conditii misterioase.

Tragedia s-a petrecut la inceputul lunii iulie, atunci cand Naya si fiul sau Josey au plecat la o plimbare cu barca pe apele lacului Piru. La mal s-a intors insa doar micutul, Naya Rivera inecandu-se dupa ce a intrat in apa sa inoate.

Intre timp, Josey a ramas in grija tatalui, Ryan Dorsey, actorul cu care Naya Rivera a fost casatorita pana in 2018, iar cei doi incearca sa depaseasca in conditii optime aceste Sarbatori triste, in special pentru copilul de 5 ani.

Astfel, pe contul de Instagram, Ryan Dorsey a postat o fotografie emotionanta, facuta la finalul saptamanii trecute, de la impodobitul bradului de Craciun. Se poate vedea cum Ryan il tine in brate pe Josey, care reuseste sa instaleze steaua decorativa din varful pomului, o imagine induiosatoare care a strans zeci de mii de like-uri in primele 24 de ore, multe dintre ele in memoria Nayei Rivera.