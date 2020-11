Fostul sot al actritei inecate Naya Rivera iese la atac. Pe cine da in judecata si care sunt acuzatiile

Actorul Ryan Dorsey (37 de ani) a facut o plangere in justitie care sa razbune moartea tragica a fostei sale sotii, inecate in Lacul Piru.

Naya Rivera (33 de ani), cunoscuta in special pentru rolul din serialul "Glee", a decedat in conditii misterioase la data de 8 iulie, disparand in adancurile lacului Piru. Actrita a plecat impreuna cu fiul sau de 5 ani intr-o plimbare de relaxare cu barca, insa la mal s-a intors doar micutul Josey, recuperat din larg de o alta ambarcatiune. Dupa 5 zile de cautari intensive, trupul Nayei Rivera a fost in cele din urma descoperit, confirmandu-se astfel moartea prin inecare.

Acum, dupa cateva luni in care a preluat custodia micutului Josey, actorul Ryan Dorsey (de care Naya Rivera divortase in 2018) s-a decis sa caute vinovati, incepand un proces cu administratorii respectivului lac. Plangerea, depusa in numele fiului minor, e legat de faptul ca tragedia era una care putea fi prevenita. Mai precis, avocatii lui Ryan vor sustine in instanta ca barca inchiriata nu a respectat standardele de siguranta (scara, franghie, ancora, radio etc.) si vor acuza, de asemenea, absenta de pe Lacul Piru a avertizarilor referitoare la inotul in lac, in conditiile in care curentii sunt foarte puternici, iar acesta n-a fost singurul eveniment trist de acest gen.