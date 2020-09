La asta NIMENI nu se astepta! Fostul sot al actritei Naya Rivera, INECATA in lac, s-a cuplat cu SORA acesteia, Nickayla. "Am facut-o pentru nepotul meu!" 

La doar 2 luni dupa tragica disparitie a actritei americane, actorul Ryan Dorsey s-a mutat in aceeasi locuinta cu sora fotomodel a Nayei Rivera.

Naya Rivera a murit inecata la numai 33 de ani, in timpul unei plimbari cu barca pe Lacul Piru, impreuna cu fiul Josey (5 ani), pe care il avea din casnicia esuata cu Ryan Dorsey. Acesta din urma se ocupa in continuare de cresterea micutului Josey, insa nimeni nu se astepta ca americanul s-o primeasca in ajutor si pe tanara Nickayla Rivera (25 de ani), nimeni akta decat sora decedatei Naya Rivera.

Conform presei de peste Ocean, Ryan si Nickayla au fost vazuti impreuna in mai multe randuri, in special la cumparaturi, iar acum au decis sa se mute in acelasi apartament. Printr-o postare pe Instagram, frumoasa bruneta a tinut sa specifice ca principalul motiv pentru care s-a apropiat atat de mult de Ryan Dorsey este nepotelul ei de 5 ani. "Nu sunt ingrijorata de felul in care arata lucrurile, eu vreau sa arat doar compasiune pentru nepotul meu. Prietenii si familia sunt cele mai importate lucruri pentru mine", a mentionat Nickayla.