"Du-te acasa, omori oameni!" Barbatul care tipa in mijlocul strazii ca are coronavirus a fost oprit de politie! Ce a urmat e incredibil

Un barbat care pretinde ca e infectat cu coronavirus a fost surprins de camere plimbandu-se prin centrul orasului scotian Perth.

In imaginile publicate de presa britanica, se vede cum omul se indreapta spre politisti si le spune ca are COVID-19, apoi merge catre mai multe persoane aflate la coada in fata unui magazin.

In mod surprinzator, politistii il invita sa plece fara sa ia nicio masura prin care sa-l pedepseasca.

"Omori oameni. N-ar trebui sa fii afara, du-te acasa. Daca mai mergi pe aici, o sa fii arestat. Omori oameni", i-au strigat agentii.