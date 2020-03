BREAKING NEWS: Premierul britanic are coronavirus! Anunt de ultima ora

Boris Johnson a fost confirmat cu coronavirus dupa ce a inceput sa aiba simptomele specifice in ultimele 24 de ore. Premierul britanic a facut anuntul prin intermediul contului oficial de Twitter.

"In ultimele 24 de ore am inceput sa am simptome usoare si am fost testat pozitiv de coronavirus. Ma aflu in auto-izolare, insa voi continua sa conduc raspunsul Guvernului prin video-conferinta in lupta cu virusul. Vom invinge impreuna", a declarat Boris Johnson.

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.

I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.

Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri