Ce se intampla cu pretul apartamentelor din Romania in plina criza de coronavirus! Anuntul-surpriza al unui milionar

Pandemia de coronavirus ar putea afecta si preturile apartementelor din tara.

Dumitru Dragomir a vorbit despre afacerea sa de constructii si nu crede ca piata va suferi o scadere in urma crizei de coronavirus. Mai mult, acesta e de parere ca va exista o cerere mare, romanii intorcandu-se in tara.

"Nu cred vor scadea preturile pe piata, din contra. Unde fac eu blocul, langa Herastrau nu va scadea pretul niciodata. La periferie va scadea putin, dar nu mult, pentru ca cei care vin de afara au nevoie de locuinte. Vin in tara, au nevoie de locuinte, doar ca acum se construieste putin. Eu, in ultima saptamana am avut cereri de peste 100 de persoane sa vina la munca, dar nu mai pot sa-i angajez, nu mai am unde", a spus Dumitru Dragomir la PRO X.