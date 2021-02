Dezvaluiri lacrimogene. A fost 7 ani soferul lui Maradona, dar nu putea sa schimbe o vorba cu el! Cea mai tare aventura a celor doi

Sulaiman Nellisery e norocosul sofer care a avut ocazia sa lucreze pentru fostul mare fotbalist argentinian.

Decedat in noiembrie 2020 la varsta de 60 de ani, Diego Maradona era mare pasionat de masini dar, in acelasi timp, avea si un sofer personal. S-a intamplat in perioada (2011-2018) pe care sud-americanul a petrecut-o la Dubai, in Emirate, tara in care Diego Maradona a fost si antrenor.

Contactat de portalul "Infobae", soferul lui Diego si-a amintit de acele vremuri, vizibil emotionat. "Pentru mine el este inca in viata. Am stat mai mult de 7 ani langa el si a fost cea mai fericita perioada din viata mea profesionala. L-am intalnit in 2011, iar in primele sase luni am vorbit cu el prin semne pentru ca eu nu stiam spaniola", a martusitit Nellisery, originar din orasul indian Kerala.

"Avea multa incredere in mine si aveam grija de casa lui cand era plecat. Acum marea mea dorinta e sa ajung candva la mormantul lui", a completat fostul sofer al lui Maradona. De asemenea, Sulaiman si-a amintit de cea mai tare aventura traita alaturi de Diego. "Intr-o zi era foarte aglomerat pe drumul spre antrenament, asa ca am intrat prin dunele de nisip, pe o scurtatura. Din pacate, la un moment dat o roata s-a blocat in nisip. Am stat o ora impreuna cu Diego sa scoatem nisipul si sa repornim masina", si-a amintit Sulaiman Nellisery.