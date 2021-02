Unde e inelul lui Maradona? Fiica fostului fotbalist se teme pentru viata ei: "Daca ma omoara, toti sunt de vina!"

O bijuterie de valoare care i-a apartinut lui Diego Maradona a provocat reactii nebanuite printre apropiatii fostului mare fotbalist.

Chiar si dincolo de moarte, discutiile despre viata si averea lui Maradona siunt o continua telenovela. Astfel, pe langa interminabilele supozitii privind felul in care a murit, sunt lansate constant in spatiul public informatii despre succesiunea sa si, implicit, despre bunurile pe care le are argentinianul.

Unul dintre cele mai pretioase lucruri care i-au apartinut lui Diego este un inel estimat la peste 300.000 de euro, primit de legandarul sud-american in Belarus, atunci cand a acceptat functia de presedinte al unui club anonim, Dynamo Brest.

Zilele trecute, intr-o emisiune televizata, un avocat care e intr-o relatie cu Veronica Ojeda, o fosta iubita a lui Maradona, a facut o afirmatie riscanta. Mai precis, acesta a spus ca inelul cu pricina ar fi in proprietatea Gianninei Maradona (31 de ani), una dintre cele doua fiice ale lui Diego cu singura femeie cu care a fost casatorit, Claudia Villafane.

Si me matan buscando un anillo que no tengo son TODOS CÓMPLICES. — Gianinna Maradona (@gianmaradona) February 4, 2021

Reactia Gianninei n-a intarziat sa apara si a fost una de indignare si de teama, in acelasi timp. "Daca ma omoara cineva in cautarea unui inel pe care nu-l am, toata lumea va fi complice", a sunat mesajul cu iz de amenintare transmis de Giannina in spatiul virtual.