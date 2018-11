Dezvaluire macabra facuta de omul care l-a asasinat pe celebrul mafiot Whitey Bulger in puscarie! Ce a vrut sa ii faca inainte sa il omoare

Whitey Bulger a fost ucis in puscarie.

Celebrul mafiot Whitey Bulger, cel ce a terorizat Bostonul in anii 70 si 80, a fost ucis in puscarie in urma cu cateva saptamani. Acesta a fost transferat intr-un penitenciar nou, acolo unde a rezistat doar cateva ore.

Cunoscut pentru publicul larg dupa ce a fost jucat de Johnny Depp in filmul Black Mass, Whitey avea 89 de ani cand a fost ucis in bataie de un detinut ce are conexiuni cu actuala familie mafiota ce conduce Bostonul.

Asasinul a fost capturat la putin timp dupa asasinat, intre timp aparand informatii socante dupa declaratiile facute de acesta.

Barbatul a dezvaluit ca, dupa ce l-a omorat in bataie pe Whitey, a vrut sa ii taie limba, insa nu a avut cu ce. Fostul mafiot a ajuns la putere in lumea interlopa dupa ce a lucrat mana in mana cu FBI-ul, fiind unul dintre cei mai cunoscuti "turnatori" din istoria Mafiei din USA, acesta fiind si motivul pentru care asasinul a vrut sa ii taie limba.