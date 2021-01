De unde a mai aparut si asta? Averea lui Maradona e un SAC FARA FUND. Mostenitorii isi freaca mainile de bucurie

Avocatii lui Diego Maradona sustin faptul ca au primit informatii despre o proprietate a fostului mare fotbalist despre care nimeni nu stia.

Continua telenovela privind succesiunea legendarului argentinian, decedat in noiembrie la 60 de ani. Pe langa faptul ca nu se stie inca exact cati copii a facut Maradona de-a lungul vietii, informatiile cunt controversate si in ceea ce priveste bunurile care au ramas in urma lui Diego.

In acest sens, ultima noutate e legata de faptul ca Diego Maradona ar avea in Cuba o locuinta care i-a fost data cadou de bunul sau prieten Fidel Castro, fostul dictator decedat si el intre timp, in 2016. Informatia a fost dezvaluita de unul dintre avocatii familiei Maradona, Mauricio D'Alessandro, care sustine ca a fost sunat chiar de fiul lui Fidel Castro. Astfel, locuinta s-ar afla la Havana, in apropierea centrului medical unde Maradona a stat timp de 4 ani pentru a-si rezolva dependenta de droguri, iar inauntrul casei ar fi si o multime de amintiri legate de viata si cariera fostului fotbalist.