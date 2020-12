Cea mai TARE declaratie despre viata sexuala a lui Maradona: "Ce ARMASAR nebun! Nu putea sa foloseasca prezervative?" Cine e femeia care spune asta

Una dintre cele mai bune prietene a lui Diego Maradona s-a destainuit cu privire la amintirile care o leaga de fostul mare fotbalist.

Raffaella Carra (77 de ani) e un nume de referinta in showbiz-ul italian, aflandu-se la apogeul carierei de actrita, cantareata si vedeta TV chiar in timpul in care Maradona facea furori in Serie A. Acum, dupa moartea argentinianului, Raffaella a vorbit pentru presa din Cizma despre personalitatea lui Diego.

In primul rand, Carra si-a adus aminte de un episod in care Diego Maradona a fost in casa ei, la Roma, si s-a autopropus sa-i tina companie pe scena celebrului festival San Remo, chiar daca in acea perioada avea mari probleme cu fiscul italian. "Dar sunt nevinovat!", i-ar fi spus atunci sud-americanul prietenei sale.

De asemenea, Raffaella Carra s-a referit la telenovela care se desfasoara acum in legatura cu succesiunea lui Maradona, care are 8 copii recunoscuti cu 7 femei diferite, plus altii care asteapta testele ADN. "Ce armasar nebun a fost Diego, dar de rasa. Dar zic si eu, nu putea sa foloseasca prezervative?", s-a intrebat Raffaella.