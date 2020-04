De ce sunt barbatii mai expusi la Covid-19! Studiul unui doctor american arata raspunsul: "Virusul se blocheaza pe acea proteina"

Pandemia de Covid-19 continua sa loveasca lumea, iar studiile au aratat ca barbatii sunt mai expusi la virus decat femeile.

Un studiu condus de doctorul Aditi Shastri, oncolog la Centrul Medical din Montefiore, Bronx, New York, a descoperit ca noul coronavirus are un efect mai grav asupra barbatilor, deoarece se blocheaza pe o proteina gasita in testicule.

De asemenea, cercetatorii care au urmarit recuperarea a 68 de pacienti din Mumbai, India, au descoperit ca virusul a avut un efect mult mai grav asupra barbatilor.

Doctorul Shastri a condus cercetarile impreuna cu mama ei, doctor Jayanthi, un microbiolog la Spitalul de Boli Infectioase din Kasturba, Mumbai.

Rezultatul descoperit a fost ca noul coronavirus se blocheaza pe o proteina cunoscuta a enzimei de conversie a angiotensinei 2 (ACE2), care se gaseste in cantitai mari in testicule.

ACE2 s egaseste si in plamani, tractul gastro-intestinal si inima.

Deoarece testiculele sunt inchis de restul sistemului imunitar al organismului, virusul poate ramane acolo mai mult timp, potrivit studiului.

Acest lucru poate explica de ce femile din multe tari s-au recuperat mai repede decat barbatii.

Intr-un raport preliminar postat pe MedRxix, s-a constatat ca pacientii de sex feminin au avut nevoie, in medie, de patru zile mai putin pentru a scoate virusul din sistemul lor, in timp ce barbatii au avut nevoie de sase.

Rezultatele se potrivesc cu rapoartele care provin din Italia, Coreea de Sud si New York, care arata o rata de deces mult mai mare la coronavirus in randul barbatilor, potrivit Daily Star.

Studiul vine la o saptamana dupa ce cercetatorii de la Scoala de Medicina Harvard au descoperit ca simptomele coronavirusului pentru barbati inclut si o durere in zona testiculelor.