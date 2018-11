Povestea incredibila a surorii lui Solari! Iubitul i-a murit in brate dupa o partida de sex! Cum arata vedeta

Toata lumea il stie pe Santiago Solari, noul antrenor de la Real, dar putini o cunosc pe sora acestuia.

Liz Solari se numeste sora noului antrenor de la Real Madrid. Are 35 de ani si este vedeta TV si model in Argentina. In 2010, Liz a trecut prin clipe de groaza cand iubitul i-a murit in brate dupa o noapte de amor nebun. Iubitul ei, Leonardo Verhagen era de asemenea actor.

"Am ajuns acasa, am deschis o sticla de vin si dupa ce am ascultat muzica am urcat sus si am facut dragoste. Imediat dupa ce am terminat, iubitul meu a inceput sa aiba convulsii si a cazut jos pe podea. A fost ingrozitor sa-l vad murind in bratele mele", a spus sora antrenorului de la Real.

Acum Liz are o noua relatie. Aceasta are si un video blog foarte cunoscut in Argentina. Pe Instagram este urmarita de peste 200 de mii de persoane si a aparut in diferite productii TV.