Cum arata femeia de care Craioveanu a divortat dupa 20 de ani: "Am ramas prieteni" FOTO

Gica Craioveanu a divortat de sotie dupa 20 de ani!

Fostul mare international Gica Craioveanu a anuntat ca a divortat de Gemma, femeia care i-a fost alaturi in ultimii 20 de ani! S-a intamplat in urma cu cateva luni, insa totul s-a aflat la inceput de an.

"Da, am divortat! Dar tin sa precizez ca am o relatie extraordinara cu Gemma datorita faptului ca avem si doi copii impreuna. Mergem impreuna in vacante, nu e problema. Exista respect intre noi, doar am stat 20 de ani impreuna. E o viata de om! Pur si simplu ne-am despartit pentru ca nu a mai fost sa fie. Dar am ramas in relatii foarte bune. Spre exemplu, am fost la Cazanele Dunarii cu ea in august”, a declarat Gheorghe Craioveanu pentru Cancan.

Fostul jucator de la Real Sociedad, Villarreal sau Getafe nu se afla la primul divort. El a fost casatorit cu Oana, fiica fostului mare fotbalist al Craiovei, Petre Deselnicu, intre 1991 si 2002. Oana a fost iubita lui Gica Popescu inainte, iar cei doi nu au vorbit timp de 7 ani din cauza acestei relatii, potrivit Cancan.

Gica Craioveanu si Gemma au doi copii impreuna, pe Alexandra si Adriana.

Gemma e cu 9 ani mai tanara decat Craioveanu. Vezi imagini in galeria foto