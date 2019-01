Neymar s-a combinat de sarbatori! Cum arata noua bomba sexy din viata starului brazilian, campioana mondiala la skateboarding. FOTO

Neymar are o noua iubita! E tot brazilianca si e campioana mondiala pe skateboard. Neymar a cunoscut-o in vacanta de Craciun!

Neymar s-a despartit acum 3 luni de fosta iubita, Bruna, dar nu a stat prea mult singur! El a intalnit-o la petrecerile din vacanta pe Leticia. Fata e cunoscuta in toata lumea. A iesit campioana mondiala pe skateboard! Pentru ca la fete nu are rivale, ea s-a intrecut si cu baietii.



Letitia e cu un an mai mica decat Neymar si il concureaza pe fotbalistul lui PSG la tatuaje!



Inainte sa-l cunoasca pe Neymar, Letitia a avut parte si de sedinte foto fierbinti.