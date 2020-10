Cum a fost posibil? Accident domestic STUPID pentru sotia lui Sergio Ramos: "Mi-a intrat un SURUB in frunte!"

Nu numai Sergio Ramos e accidentat in aceasta perioada, ci si frumoasa sa partenera de viata, Pilar Rubio.

Daca fundasul de 34 de ani al Realului se reface dupa o problema medicala survenita la ultimul meci de campionat, sotia sa a reusit si ea sa se accidenteze, intr-un mod oarecum stupid.

"E uimitor", a recunoscut chiar Pilar Rubio, inainte de a oferi detalii printr-un material video postat pe Instagram, in care apare cu o palarie mare de culoare neagra care ii acopera rana din zona fruntii.

"In timpul unui antrenament, un surub mi-a intrat in frunte si mi-a luat toata pielea", a explicat iberica de 42 de ani, lasand de inteles ca totul s-a petrecut in timp ce isi facea exercitiile fizice, la sala de forta. "Sun lucruri care se intampla", a mai spus ea, asigurandu-si milioanele de admiratori ca este in afara oricarui pericol.