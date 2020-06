MAGNIFICA Pilar Rubio a dat lovitura cu poza asta! Cat de sexy e sotia lui Sergio Ramos, in ultima luna de sarcina

Frumoasa prezentatoare care se pregateste sa nasca al patrulea copil al cuplului a facut o sedinta foto in bikini.

Sergio Ramos, capitanul lui Real Madrid, are deja trei baieti impreuna cu Pilar Rubio, iar familia fotbalistului se va mari in mai putin de o luna. In ciuda varstei (42 de ani), Pilar e considerata in continuare una dintre cele mai sexy femei din Spania, atribut pe care si l-a pastrat inclusiv in perioada de sarcina.

Dovada a venit pe contul de Instagram al vedetei, sotia lui Ramos impresionandu-si admiratorii cu o fotografie rara, in conditiile in care Pilar Rubio a evitat pana acum sa se pozeze gravida. Cu burta la gura, cum se spune la noi, iberica a avut o aparitie impresionanta, imbracata doar intr-un costum de baie de culoare portocalie care i-a scos in evidenta stadiul avansat al sarcinii.

Multi dintre cei care au comentat respectiva postare au incercat sa afle marele secret pe care il ascund Pilar si Sergio. "E baiat sau fetita?" a fost intrebarea la moda, fara ca Pilar Rubio sa dea vreun raspuns clar. Din 2012, de cand si-a inceput relatia cu Ramos, iberica a nascut trei baieti, Sergio JR. (6 ani), Marco (4 ani) si Alejandro (2 ani).