"Cum a ajuns Mutu de la a suge sange de vedeta porno la a antrena echipa de tineret a Romaniei!" Jurnalistii britanici au analizat evolutia fostului decar al nationalei

Presa din Marea Britanie i-a dedicat astazi un articol amplu fostului jucator de la Chelsea, Adrian Mutu, care este actualul antenor al echipei nationale de tineret a Romaniei.

Jurnalistii de la The Sun au analizat parcursul lui Mutu, amintind de sotiile si iubitele pe care le-a avut, de echipele la care a evoluat si de abuzul de substante interzise, care l-au tinut departe de teren si i-au cauzat mari probleme financiare.

Acestia au notat ca fostul decar al Romaniei, care a avut o tinerete tumultuoasa, s-a transformat intr-un antrenor ambitios. Ei au redat declaratia facuta recent de Mutu pentru BBC Sport:

"Cred ca sunt persoana potrivita pentru ca stiu ce se intampla cand un jucator are probleme cu indisciplina. Am trecut prin momente grele si am revenit mai puternic. Daca vreunul dintre jucatorii mei va gresi, ii voi spune sa invete din acea greseala si sa nu o repete.

Eu m-am intors si am jucat mai bine decat inainte, dovedindu-le tuturor ca jucatorii tineri care au facut o greseala trebuie ajutati, nu judecati sau distrusi.

Ambitiile mele de antrenor nu pot fi mai mici decat cele pe care le-am avut ca fotbalist. Mi-am dorit intotdeauna sa fiu din ce in ce mai bun. Vreau sa ajung ca antrenor cel putin la acelasi nivel la care am fost ca jucator, iar visul meu este sa antrenez echipa nationala a Romaniei."

The Sun a mai notat ca, in ciuda greselilor sale, este posibil ca Adrian Mutu sa fi fost pur si simplu inteles gresit.

"Pana la urma, el este un om care a terminat facultatea de drept in timp ce juca la nivel inalt, un om care iubeste poezia si care il citeste pe Dostoievski" au scris britanicii.